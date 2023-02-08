Полиция Стокгольма запретила проводить новую акцию с сожжением Корана

Стокгольмская полиция решила запретить проведение политических демонстраций с сожжением Корана в городе.

Пресс-служба полиции Стокгольма уведомляет, что ведомство приняло решение не выдавать разрешения на проведение новой акции с сожжением Корана в городе рядом с посольством Турции в Швеции.

Известно, что ранее шведский ультраправый политик Расмус Палудан сжёг Коран в Стокгольме в окружении местной полиции, которая охраняла его. Позднее Палудан провёл аналогичную акцию в Копенгагене.

После акции Расмуса Палудана президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что Стокгольм может больше не рассчитывать на поддержку Анкары в вопросах вступления Швеции в НАТО.