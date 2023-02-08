Полиция Стокгольма запретила проводить новую акцию с сожжением Корана
Стокгольмская полиция решила запретить проведение политических демонстраций с сожжением Корана в городе.
Пресс-служба полиции Стокгольма уведомляет, что ведомство приняло решение не выдавать разрешения на проведение новой акции с сожжением Корана в городе рядом с посольством Турции в Швеции.
Известно, что ранее шведский ультраправый политик Расмус Палудан сжёг Коран в Стокгольме в окружении местной полиции, которая охраняла его. Позднее Палудан провёл аналогичную акцию в Копенгагене.
После акции Расмуса Палудана президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что Стокгольм может больше не рассчитывать на поддержку Анкары в вопросах вступления Швеции в НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Наталья
Успенская вместе со своей дочкой Плаксиной представили композицию Мольба на слова официального представителя МИД РФ Захаровой
Известная исполнительница Любовь Успенская совместно со своей наследницей Татьяной Плаксиной представили на суд зрителя композицию под названием "Мольба" на слова Марии Захаровой.Подробнее...
-
-