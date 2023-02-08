Вулкан Сакурадзима в Японии 2 раза за день выбросил столб пепла и дыма высотой в 1 километр
2023-02-08 17:55
Извержение произошло на кратере Сева вулкана Сакурадзима (Япония), о чем сообщает главное метерологическое управление японского государства.
Сегодняшним утром (8 февраля) вулкан Сакурадзима 2 раза выбросил столбы пепла и дыма, каждый из которых поднялся на высоту около 1000 метров.
Метеорологи предупредили жителей государства о том, что в радиусе 2 км возможно падение вулканических камней.
Извержение на кратере Сёва в последний раз зарегистрировано в апреле 2018 года, а наиболее активно он себя проявлял в период с 2006 по 2018 год.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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