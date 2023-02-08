Вулкан Сакурадзима в Японии 2 раза за день выбросил столб пепла и дыма высотой в 1 километр

Извержение произошло на кратере Сева вулкана Сакурадзима (Япония), о чем сообщает главное метерологическое управление японского государства.

Сегодняшним утром (8 февраля) вулкан Сакурадзима 2 раза выбросил столбы пепла и дыма, каждый из которых поднялся на высоту около 1000 метров.

Метеорологи предупредили жителей государства о том, что в радиусе 2 км возможно падение вулканических камней.



Извержение на кратере Сёва в последний раз зарегистрировано в апреле 2018 года, а наиболее активно он себя проявлял в период с 2006 по 2018 год.