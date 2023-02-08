ЕЦБ оказывает давление на банки, чтобы они покинули Россию, даже когда окно для продажи закрывается

Главный финансовый орган Европы заявил, что оказывает давление на банки еврозоны, чтобы они сократили свои российские риски, даже несмотря на то, что окно для продажи этих активов сужается.

Андреа Энриа, председатель надзорного органа Европейского центрального банка, сказал, что «многие банки предприняли действия», чтобы уменьшить свою зависимость от России после того, как ее «войска вторглись в Украину» почти год назад, но добавил, что будет приветствовать «любую возможность для банков выйти из России».

Многие из 45 западных банков, имеющих филиалы в России, пытались покинуть страну, но ряд из них по-прежнему работает в РФ.

Два оставшихся банка с наибольшими рисками находятся под контролем ЕЦБ: австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit.

Планам западных банков быстро уйти из России был нанесен удар в прошлом году, когда президент Владимир Путин заявил, что иностранные собственники из «недружественных» стран не могут заключать сделки без его одобрения правительства.

«Окно для продажи закрывается», — предупредил Энрия.

Французский Société Générale — один из немногих западных банков, завершивших продажу своего российского филиала. Но на сделку с российским миллиардером Владимиром Потаниным ушло 3,1 миллиарда евро.

Raiffeisen, и UniCredit заявили, что ищут способы уйти из России.

Еще одной проблемой для ЕЦБ являются экономические последствия конфликта и санкционной войны с РФ, которые привели к резкому росту цен на энергоносители и другие товары и вызвали беспрецедентное повышение процентных ставок центральным банком.