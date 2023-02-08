Хебештрайт: Шольц планирует созваниваться с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц планирует созваниваться с президентом России Владимиром Путиным.

8 февраля официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует в ближайшие несколько недель созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Канцлеру важно сохранять этот контакт», — отметил пресс-секретарь немецкого правительства.

Помимо прочего, согласно заявлению Хебештрайта, политическое руководство ряда других государств также считает необходимым сохранять контакт с Путиным.