Хебештрайт: Шольц планирует созваниваться с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц планирует созваниваться с президентом России Владимиром Путиным.
8 февраля официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует в ближайшие несколько недель созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Канцлеру важно сохранять этот контакт», — отметил пресс-секретарь немецкого правительства.
Помимо прочего, согласно заявлению Хебештрайта, политическое руководство ряда других государств также считает необходимым сохранять контакт с Путиным.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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