Успенская вместе со своей дочкой Плаксиной представили композицию Мольба на слова официального представителя МИД РФ Захаровой
2023-02-08 18:13
Известная исполнительница Любовь Успенская совместно со своей наследницей Татьяной Плаксиной представили на суд зрителя композицию под названием "Мольба" на слова Марии Захаровой.
Певица Любовь Успенская испонила дуэтом со с дочерью Татьяной Плаксиной (Pacha Tati) совместную композицию "Мольба".
Премьера песни уже состоялась (8 февраля). Текст новой песни основан на стихах представительницы МИД РФ Марии Захаровой.
Трек - откровение двух сильных женщин, повествующих о том, как каждый молится по-своему.
Опубликовано: Наталья Гончарова