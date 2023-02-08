Меркель получила премию мира ЮНЕСКО за решение принять 1,2 млн мигрантов в ФРГ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в среду получила премию мира ЮНЕСКО за свое решение принять более 1,2 миллиона мигрантов в Германию, несмотря на сопротивление внутри страны и среди европейских партнеров.

Организаторы заявили, что Меркель проявила политическое мужество, когда Германия в 2015-2016 годах принимала беженцев, бежавших от конфликтов в Сирии, Ираке, Афганистане и Эритрее.

Лауреат Нобелевской премии мира Денис Муквеге, председатель жюри, присуждающего премию, похвалил Меркель за то, что она открыла ворота Германии, «в то время как многие другие страны были охвачены страхом».

«Вы показали общественному мнению и лицам, принимающим решения, что мы должны защищать не только свои собственные права, но и права других во время кризиса, что каждое общество больше, чем когда-либо, нуждается в уважении и защите прав человека без какой-либо дискриминации», — сказал он. сказал.

«Мы высоко оцениваем вашу человечность, ваш дух солидарности и ваше острое чувство этики, а также ваше вдохновляющее лидерство», — добавил он.

Принимая награду, Меркель говорила о текущих кризисах с беженцами, в частности о войне на Украине.