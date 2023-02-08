Бывшие руководители Twitter дадут показания перед Палатой представителей по поводу истории с ноутбуком Хантера Байдена

Комитет по надзору Палаты представителей в среду задаст вопросы бывшим руководителям Twitter о том, как платформа обрабатывала статьи New York Post о Хантере Байдене в 2020 году.

В среду конгрессмены должны заслушать показания бывших руководителей Twitter о том, что законодатели охарактеризовали как «роль платформы социальных сетей в сокрытии истории с ноутбуком Байдена» в рамках их расследования в отношении Хантера Байдена, членов его семьи и соратников.

Комитет по надзору Палаты представителей в среду задаст вопросы бывшим руководителям Twitter о том, как платформа обработала сообщение New York Post в 2020 году о предполагаемом содержимом ноутбука, принадлежащего Хантеру Байдену, в котором социальная сеть блокировала пользователей от твитов и прямых сообщений о это.

В выдержках из подготовленных замечаний, опубликованных перед слушанием, член палаты представителей и глава комитета Джеймс Комер утверждает, что «автократы из крупных технологий используют свою неконтролируемую власть, чтобы подавлять выступления американцев для продвижения предпочитаемых ими политических взглядов».

Комер также отметил, что обращение Твиттер с непроверенными статьями показывает, что существовала «скоординированная кампания группы социальных сетей, основных новостей и разведывательного сообщества по подавлению и делегитимизации существования ноутбука Хантера Байдена и его содержимого».

Белый дом отклонил слушания комитета как «странный политический трюк» на следующий день после того, как президент произнес обращение к Конгрессу.

«Похоже, это последняя попытка наиболее радикальных членов MAGA республиканского большинства в Палате представителей поставить под сомнение и повторно оспорить результаты выборов 2020 года», — заявил представитель Белого дома Ян Сэмс.

Действия руководителей Twitter по ограничению распространения статей произошли за месяц до президентских выборов в ноябре 2020 года. Несколько месяцев спустя Twitter отступил от этого плана, позволив пользователям делиться ссылками на статьи.