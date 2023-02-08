Доктор из Сирии рассказал, что таких травм, как во время землетрясения не было во время войны

Сирийский врач Мохамад Зитун, коорый годами лечил раненых в ходе сирийской войны, никогда не сталкивался с таким количеством раненых и масштабами их травм после разрушительных землетрясений в понедельник, сообщает Рейтер.

«Это огромное бедствие. Я пережил обстрелы и пережил массовые убийства. Это совершенно другое, и ужасное», — рассказал 34-летний хирург из Алеппо, который после землетрясений работал круглосуточно в больнице в Баб-эль-Хава.

Больница находится в удерживаемом оппозицией анклаве на северо-западе Сирии, в районе, который пострадал от российских и сирийских бомбардировок во время конфликта в стране, в результате которого погибли сотни тысяч человек, и где города густо населены теми, кто бежал из других районов Сирии.

В некоторых больницах опустошенного региона дворы превращены в импровизированные морги, где мертвых выкладывают рядами в мешках для трупов, а люди ищут своих родственников.

Землетрясение стерло с лица земли целые семьи и кварталы. В близлежащем городе Бесная погибло 150 семей, а в городе Джандарис обрушилось более 89 зданий, сотни человек погибли.

Зитун сказал, что у бригад скорой помощи больницы заканчиваются антибиотики, седативные средства, хирургические принадлежности, пакеты с кровью, бинты и капельницы, а граница с Турцией закрыта.