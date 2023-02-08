Певца Григория Лепса исключили из санкционного списка США
2023-02-08 19:38
Минфин США сообщил о том, что российский певец Григорий Лепс исключён из американского санкционного списка.
В среду, 8 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства финансов Соединённых Штатов на официальном веб-сайте ведомства сообщила об исключении народного артиста Российской Федерации Григория Лепса из санкционного списка США.
Напомним, 31 октября 2013 года был внесён в санкционный список США из-за якобы связей с «евразийским преступным синдикатом».
Представитель Лепса опроверг обвинения американского правительства в адрес певца, назвав их «бредом».
Опубликовано: Диана Мудреченко