Певца Григория Лепса исключили из санкционного списка США

2023-02-08 19:38

Минфин США сообщил о том, что российский певец Григорий Лепс исключён из американского санкционного списка.

В среду, 8 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства финансов Соединённых Штатов на официальном веб-сайте ведомства сообщила об исключении народного артиста Российской Федерации Григория Лепса из санкционного списка США.

Напомним, 31 октября 2013 года был внесён в санкционный список США из-за якобы связей с «евразийским преступным синдикатом».

Представитель Лепса опроверг обвинения американского правительства в адрес певца, назвав их «бредом».

Опубликовано: Диана Мудреченко









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