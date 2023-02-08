Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ефремове выросло до восьми

СУ СК России по Тульской области сообщило, что число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Ефремов выросло до восьми.

8 февраля пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области в официальном Telegram-канале сообщила о том, что число погибших в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов достигло восьми.

Ранее МЧС России сообщило о том, что спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда пятиэтажки в Ефремове, разобрав порядка 80 кубических метров.