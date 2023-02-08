Зеленский пообещал, что уйдет из британского парламента, заранее поблагодарив за мощные самолеты
2023-02-08 19:52
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед членами британской Палаты лордов и Палаты общин в Лондоне.
Он заявил, что будет добиваться от Запада поставок истребителей. По его словам, для этого будет сделано все возможное и невозможное.
Зеленский сказал, что уйдет из британского парламента, заранее поблагодарив за поставки самолетов-истребителей.
Тем временем в офисе президента Украины заявили, что ждут хороших новостей после визита Зеленского в Великобританию и ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина