Зеленский пообещал, что уйдет из британского парламента, заранее поблагодарив за мощные самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед членами британской Палаты лордов и Палаты общин в Лондоне.

Он заявил, что будет добиваться от Запада поставок истребителей. По его словам, для этого будет сделано все возможное и невозможное.

Зеленский сказал, что уйдет из британского парламента, заранее поблагодарив за поставки самолетов-истребителей.

Тем временем в офисе президента Украины заявили, что ждут хороших новостей после визита Зеленского в Великобританию и ЕС.