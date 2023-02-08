Москва обвиняет Вашингтон в цинизме после призывов соблюдать договор о СНВ

Россия отвергла призывы Запада к соблюдению нового договора о СНВ и не допустит инспекторов на свои стратегические объекты, напомнили в МИД России.

США вели «тотальную гибридную войну» на Украине против России, говорится в заявлении МИД России.

«На этом фоне требования Вашингтона все же продолжить инспекционную деятельность на объектах российских стратегических вооружений выглядят откровенно цинично - тем более, что киевский режим при открытой военно-технической и разведывательной помощи США пытался их поразить», - сообщили в МИД.

США оказали Украине массированную военную помощь в сфере обороны.

Новый договор о СНВ ограничивает обе стороны в количестве ядерных боеголовок и средств их доставки.

В прошлую пятницу НАТО призвало Россию выполнить свои обязательства по новому договору о СНВ. Россия должна снова разрешить инспекции своих военных объектов, как это предусмотрено в договоре.