Белый дом: Байден может приехать на Украину в преддверии годовщины спецоперации

В США не исключают визит Джо Байдена на Украину в преддверии годовщины спецоперации. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американские власти рассматривают несколько способов отметить эту годовщину, однако подробностей пока нет.

Жан-Пьер также не уверена, что Джо Байден поедет в Польшу. Но она подчеркнула, что США и далее будут оказывать поддержку Украине.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил о том, что время для визита Байдена на Украину еще не пришло.