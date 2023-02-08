Сунак: Британия поставит Украине танки Challenger 2 в марте

Британский премьер-министр Риши Сунак рассказал о сроках передачи Киеву танков Challenger 2.

В среду вечером премьер Великобритании Риши Сунак провёл правительственный брифинг по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, который посетил Лондон 8 февраля. По данным Сунака, уже в следующем месяце британские танки Challenger 2 будут переданы в распоряжение украинских войск.

Примечательно, что во время выступления в парламенте Британии Зеленский заранее поблагодарил Лондон за будущие поставки истребителей Киеву, также подарив британским парламентариям шлем лётчика ВСУ.