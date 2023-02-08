Сунак: Великобритания передаст Украине танки Challenger 2 в марте 2023 года

Британский премьер Риши Сунак назвал ожидаемые сроки поставки танков Challenger 2 на Украину.

8 февраля премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак в официальном пресс-релизе заявил о том, что обещанные Великобританией для обеспечения боеспособности ВСУ танки Challenger 2 прибудут на Украину уже в марте текущего 2023 года.

Сунак добавил, что официальный Лондон также намерен расширить тренировочные программы для бойцов Вооружённых сил Украины, начав обучать моряков и пилотов.