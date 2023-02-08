Пентагон: США непричастны к подрыву газопроводов «Северный поток»

В Пентагоне опровергли слухи об участии американских спецслужб в умышленном подрыве российских газопроводов North Stream.

Журналисты информагентства "РИА Новости" получили официальный комментарий от представителей Пентагона на тему статьи американского журналиста Сеймура Херша, который утверждает, что принадлежащие России трубопроводы "Северный поток" были заминированы военными водолазами США по приказу Джо Байдена, а позднее бомбу активировали норвежские спецагенты.

По данным Пентагона, распространяемая Хершем информация в корне не соответствует действительности, поскольку администрация Вашингтона непричастна ко взрывам на "Северных потоках".