TRT Haber: землетрясения в Турции вызваны «искусственным способом»

Телеканал TRT Haber утверждает, что произошедшие в Турции землетрясения могли быть спровоцированы искусственно.

Вечером 8 февраля репортёры телеканала TRT Haber опубликовали видеозапись, на котором показаны кадры начала сильнейшего землетрясения в Турции, произошедшего двумя днями ранее. На видео заметно, как в момент начала подземных толчков в небе над Турцией происходит серия быстро сменяющих друг друга вспышек света.

Известно, что в эпицентре турецких землетрясений расположена американская авиационная база Инджирлик, где под землёй хранятся пятьдесят ядерных авиабомб B61, взрыв которых мог стать истинной причиной природных катаклизмов в Турции.