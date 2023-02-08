Пентагон заявил о непричастности США к диверсии на «Северных потоках»

В Пентагоне заявили, что США не имеют никакого отношения к диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море.

В среду, 8 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Соединённых Штатов, сообщило о непричастности США ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые произошли в конце сентября прошлого года.

«США не имеют отношения к подрыву “Северного потока”», – заявил официальный представитель Пентагона в ответ на запрос редакции «РИА Новости», отправленный после публикации журналиста Сеймура Херша о причастности американских водолазов к диверсии на «Северных потоках».

Ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев не располагает информацией о том, кто мог организовать взрыв российских магистральных газопроводов в Балтийском море.