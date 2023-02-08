Пентагон: на следующей неделе в Брюсселе пройдет заседание группы Запада по Украине

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что на следующей неделе в Брюсселе состоится заседание представителей западных стран по военной помощи Украине.

Заседание проведут глава Минобороны США Ллойд Остин и руководитель Комитета начальника штабов Марк Милли.

Райдер напомнил, что это будет девятое заседание контактной группы по Украине. Кроме того, состоится встреча министров обороны стран НАТО.

Ранее общалось, что министры обороны государств Североатлантического альянса встретятся в Брюсселе 14-15 февраля.