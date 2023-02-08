В Лондоне экоактивистов, приклеившихся к картине да Винчи «Тайная вечеря», приговорили к штрафам

Пятеро активистов-экологов из группы Just Stop Oil, которые приклеились к раме картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», были приговорены лондонским судом к штрафу в размере 486 фунтов (около 547 евро) каждый.

Климатические активисты в возрасте от 22 до 51 года 5 июля в Королевской академии художеств провели акцию с призывом к прекращению всех новых углеводородных проектов в Соединенном Королевстве.

Судья постановил, что «основным намерением активистов было привлечь внимание средств массовой информации, а не повредить произведение искусства», они не могли не знать, что причиненный ущерб будет «следствием» их действий.