Сунак: британские танки Challenger 2 прибудут на Украину уже в марте

Танки Challenger 2 из Великобритании ВСУ получат уже в марте, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Такую информацию он озвучил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

Как передает ТАСС, премьер, в частности, сказал, что Британия ускорит переброску военной техники и техники других государств-союзников. Планируется, что танки прибудут на передовую в ближайшее время, а не через долгие месяцы.

К марту украинские танкисты, которые обучаются управлению техникой на британской военной базе, смогут полноценно использовать танки Challenger 2 на поле боя, заявил Сунак.

Сейчас украинские военные экипажи учатся управлять танками Challenger 2 под руководством военных Великобритании.