Сунак: британские танки Challenger 2 прибудут на Украину уже в марте
2023-02-08 21:21
Танки Challenger 2 из Великобритании ВСУ получат уже в марте, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Такую информацию он озвучил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.
Как передает ТАСС, премьер, в частности, сказал, что Британия ускорит переброску военной техники и техники других государств-союзников. Планируется, что танки прибудут на передовую в ближайшее время, а не через долгие месяцы.
К марту украинские танкисты, которые обучаются управлению техникой на британской военной базе, смогут полноценно использовать танки Challenger 2 на поле боя, заявил Сунак.
Сейчас украинские военные экипажи учатся управлять танками Challenger 2 под руководством военных Великобритании.
Опубликовано: Наталья Замечалова