Райдер: США пока не могут объявить об отправке истребителей в Украину

Спикер Пентагона Патрик Райдер утверждает, что США пока не намерены передавать Киеву собственные истребители.

8 февраля пресс-секретарь американского Пентагона Патрик Райдер сообщил, что администрация Вашингтона пока не в состоянии анонсировать отправку истребителей в Украину несмотря на многочисленные просьбы Владимира Зеленского.

В среду Зеленский прибыл в Лондон, где выступил в парламенте Великобритании, подарив его членам шлем украинского лётчика. Покидая здание парламента, Владимир Зеленский заявил, что заранее благодарит его представителей за будущие поставки английских самолётов украинским войскам.