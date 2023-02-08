Sky News: Сунак допустил отправку британских истребителей в Украину

Риши Сунак утверждает, что в Минобороны Великобритании рассматривают возможность поставки истребителей Киеву.

8 февраля Владимир Зеленский посетил Лондон, где встретился с британским премьер-министром для проведения переговоров. Позднее Сунак дал интервью каналу Sky News, где раскрыл подробности его беседы с украинским президентом.

По словам Риши Сунак, во время визита в Лондон Зеленский просил его поставить украинским войскам британские истребители. При этом Сунак признал, что в настоящий момент Министерство обороны Великобритании не исключает никаких вариантов оказания военной помощи Киеву, ввиду чего ВСУ действительно могут получить британские истребители в будущем.