Минфин США исключил Лепса из санкционного списка
2023-02-08 21:43
Пресс-служба Минфина США сообщает, что российский музыкант Григорий Лепс исключен из санкционного списка.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции в отношении Григория Лепса, а также телеведущих Марины Ким и Бориса Корчевникова.
Минфин США ввел санкции в отношении Лепса еще в 2013 году, поводом стала его предполагаемая связь с преступной группировкой под названием «Братский круг».
В ведомстве тогда заявили, что Лепс передает деньги от имени лидера этой группировки Леонтьева.
Опубликовано: Светлана Репина