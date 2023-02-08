Минфин США исключил Лепса из санкционного списка

Пресс-служба Минфина США сообщает, что российский музыкант Григорий Лепс исключен из санкционного списка.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции в отношении Григория Лепса, а также телеведущих Марины Ким и Бориса Корчевникова.

Минфин США ввел санкции в отношении Лепса еще в 2013 году, поводом стала его предполагаемая связь с преступной группировкой под названием «Братский круг».

В ведомстве тогда заявили, что Лепс передает деньги от имени лидера этой группировки Леонтьева.