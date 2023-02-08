ANSA: премьер Италии Мелони собирается встретиться с Зеленским в Брюсселе

Агентство ANSA сообщает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский планируют провести переговоры в Брюсселе.

Ранее Мелони неоднократно говорила о том, что хочет встретиться с Зеленским. Она также планировала визит в Киев.

Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с королем Карлом III и выступил в Палате Лордов и Палате общин.

СМИ сообщают, что оттуда он поедет во Францию, а затем – в Брюссель, где примет участие в саммите Евросоюза.