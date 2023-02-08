Берисвиль: Швейцария готова содействовать деэскалации конфликта на Украине

Постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что Берн готов содействовать деэскалации украинского конфликта.

8 февраля постоянный представитель Швейцарии при Организации Объединённых Наций Паскаль Кристин Берисвиль во время заседания Совета Безопасности ООН заявила, что Берн готов выступить в качестве посредника для мирного урегулирования конфликта на Украине и предотвратить его эскалацию.

Берисвиль отметила, что Швейцария, опираясь на международное право и дипломатические средства, готова оказать посреднические услуги лишь при согласии сторон конфликта.