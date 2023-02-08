Соскин: Зеленский начал «охоту на ведьм» в Украине, провоцируя переворот
2023-02-08 21:51
Политолог Олег Соскин утверждает, что действия Владимира Зеленского могут спровоцировать государственный переворот в Украине.
Киевский экономист и политологический обозреватель Олег Соскин утверждает, что Владимир Зеленский всё чаще осуществляет кадровые перестановки в государстве, что свидетельствует об усилении авторитарных тенденций в личности украинского лидера.
По мнению Соскина, в будущем Зеленский перейдёт к открытым репрессиям против украинского народа, пытаясь найти виновных и государственных изменников там, где их нет. Исследователь уверяет, что проведение подобной политики приведёт к неизбежному перевороту в Украине и падению киевского режима.
Опубликовано: Ткачёв Андрей