Артемий Лебедев: Илон Маск борется с украинскими ботами в Twitter

Памела Андерсон рассказала, что написала Бритни Спирс "личное письмо", чтобы поблагодарить ее за поддержку

Памела Андерсон рассказала, что она обратилась к Бритни Спирс в частном порядке после того, как поп-звезда выразила ей общественную поддержку.

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