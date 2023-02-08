Артемий Лебедев: Илон Маск борется с украинскими ботами в Twitter
2023-02-08 21:52
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, что Илон Маск борется с украинскими ботами в принадлежащей ему соцсети Twitter.
По словам Лебедева, «на украинских официальных страницах стало грустно», потому что Маск забанил ботов.
Блогер утверждает, что реальный трафик на таких страницах микроскопический.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Илон Маск специально занижает просмотры официальных страниц властей Украины в Twitter.
Опубликовано: Светлана Репина