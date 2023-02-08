Минобороны ФРГ: две зенитные самоходные установки Gepard прибыли в Украину

8 февраля министерство обороны Германии сообщило о передаче ЗСУ Gepard украинским войскам.

Пресс-служба оборонного ведомства Германии уведомляет, что на территорию Украины прибыли две немецкие зенитные самоходные установки Gepard, которые уже могут быть использованы солдатами ВСУ на поле боя. Также в рамках данного пакета помощи бундесвер передал Киеву пять бронеавтомобилей.

По данным Минобороны ФРГ, с начала российской спецоперации администрация Берлина поставила Киеву 32 самоходные артиллерийские установки и порядка шести тысяч снарядов к ним.