Минобороны ФРГ: две зенитные самоходные установки Gepard прибыли в Украину
2023-02-08 21:56
8 февраля министерство обороны Германии сообщило о передаче ЗСУ Gepard украинским войскам.
Пресс-служба оборонного ведомства Германии уведомляет, что на территорию Украины прибыли две немецкие зенитные самоходные установки Gepard, которые уже могут быть использованы солдатами ВСУ на поле боя. Также в рамках данного пакета помощи бундесвер передал Киеву пять бронеавтомобилей.
По данным Минобороны ФРГ, с начала российской спецоперации администрация Берлина поставила Киеву 32 самоходные артиллерийские установки и порядка шести тысяч снарядов к ним.
Опубликовано: Ткачёв Андрей