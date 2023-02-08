Слуцкий: США и Норвегия вступили в сговор для контроля над газовым рынком ЕС

Представитель Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал заявление журналиста Сеймура Херша о виновности США в умышленном подрыве российских газопроводов "Северный поток".

8 февраля глава политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий дал оценку расследованию журналиста Сеймура Херша, который утверждает, что в июне 2022 года военные водолазы Соединённых Штатов заминировали российские газопроводы North Stream в Балтийском море во время ложных учений, после чего норвежские спецслужбы активировали бомбу.

По мнению Слуцкого, правительства США и Норвегии вступили в наглый криминальный сговор континентального масштаба с целью нанесения ущерба России и установления контроля над европейскими рынками газа.