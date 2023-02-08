Глава Минобороны Германии Писториус обсудит партнерами поставки танков Leopard на Украину

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что договорился с о встрече с партнерами, которые могут поставлять танки Leopard 2 на Украину.

По его словам, на следующей неделе состоятся встречи, на которых будет обсуждаться этот вопрос.

Писториус также отметил, что в марте-апреле на Украину уже могут прибыть первые танки Leopard 2.

Ранее глава Минобороны Германии обещал, что Украина получит танки Leopard 2 до конца марта.