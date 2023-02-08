Глава Минобороны Германии Писториус обсудит партнерами поставки танков Leopard на Украину
2023-02-08 22:02
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что договорился с о встрече с партнерами, которые могут поставлять танки Leopard 2 на Украину.
По его словам, на следующей неделе состоятся встречи, на которых будет обсуждаться этот вопрос.
Писториус также отметил, что в марте-апреле на Украину уже могут прибыть первые танки Leopard 2.
Ранее глава Минобороны Германии обещал, что Украина получит танки Leopard 2 до конца марта.
Опубликовано: Светлана Репина