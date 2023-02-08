В Эквадоре мэром города выбрали кандидата, убитого накануне голосования
2023-02-08 22:23
В эквадорском городе Пуэрто-Лопес победителем на выборах мэра стал Омар Менедес. Накануне дня голосования его убили во время нападения неизвестных людей на мотоциклах.
Рядом с Менедесом во время нападения был мальчик 16 лет, который также погиб. Это произошло за несколько часов до открытия избирательных участков.
За его кандидатуру отдали свои голоса более 46% жителей города. На следующий день после оглашения результатов выборов состоялись похороны Менедеса.
В его партии заявили, что теперь мэром города станет другой кандидат от этой же организации.
Опубликовано: Светлана Репина