Матвиенко: обещания Байдена по поводу военной помощи – это реквием по Украине
2023-02-08 22:28
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что слова Байдена о продолжении военной помощи по сути являются «реквиемом по Украине».
По его словам, у Киева нет никаких шансов одержать победу над Россией на поле боя.
Соответственно, Байден с его намерением поддерживать конфронтацию, обрекает на заклание украинский народ.
Матвиенко напомнила об огромных потерях среди бойцов ВСУ, крушении экономики и бегстве людей, а также риске потери украинской государственности ради планов США.
Опубликовано: Светлана Репина