Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что слова Байдена о продолжении военной помощи по сути являются «реквиемом по Украине».

По его словам, у Киева нет никаких шансов одержать победу над Россией на поле боя.

Соответственно, Байден с его намерением поддерживать конфронтацию, обрекает на заклание украинский народ.

Матвиенко напомнила об огромных потерях среди бойцов ВСУ, крушении экономики и бегстве людей, а также риске потери украинской государственности ради планов США.