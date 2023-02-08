Подоляк: Киев ведёт переговоры о поставках истребителей и вертолётов Apache
Михаил Подоляк утверждает, что западные государства близки к принятию решения о поставках истребителей Украине.
Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что правительство Украины и главы западных государств активно обсуждают поставку истребительной авиации Киеву и американских штурмовых вертолётов Apache. По данным Подоляка, Джо Байден и лидеры других стран Запада могут объявить о поставках авиации украинским войскам в течение нескольких недель.
Примечательно, что 8 февраля Владимир Зеленский провёл переговоры с премьером Британии Риши Сунаком в Лондоне, попросив британский парламент передать Киеву английские истребители. Позднее Сунак признал, что не исключает поставку самолётов бойцам ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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