Экс-советник Кучмы Соскин: украинцам лучше покинуть страну до Пасхи
2023-02-08 22:56
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что активный обстрел Западной Украины российскими военными может начаться в любой момент.
Соскин подчеркнул, что властям Польши следует подготовиться к возмездию за военную помощь Украине.
Он также отметил, что жителям восточной, юной и центральной Украины лучше покинуть свои дома до Пасхи.
Соскин пояснил, что это связано с нестабильностью водоснабжения, обеспечения электричеством и теплом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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