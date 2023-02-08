Экс-советник Кучмы Соскин: украинцам лучше покинуть страну до Пасхи

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что активный обстрел Западной Украины российскими военными может начаться в любой момент.

Соскин подчеркнул, что властям Польши следует подготовиться к возмездию за военную помощь Украине.

Он также отметил, что жителям восточной, юной и центральной Украины лучше покинуть свои дома до Пасхи.

Соскин пояснил, что это связано с нестабильностью водоснабжения, обеспечения электричеством и теплом.