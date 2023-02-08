Зеленский признался, что без военной помощи Запада Украина окажется в сложном положении

Владимир Зеленский во время встречи с британским премьером Риши Сунаком заявил, что без военной поддержки Запада Украина окажется в очень сложной ситуации.

Он отметил, что без поставок вооружений начнется стагнация, и это не приведет ни к чему хорошему.

Зеленский также сказал, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы. Во время визита украинского президента в Великобританию обсуждалась возможность поставки истребителей.

По итогам переговоров Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали декларацию о единстве в целях укрепления отношений двух стран.