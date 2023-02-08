Зеленский признался, что без военной помощи Запада Украина окажется в сложном положении
2023-02-08 23:01
Владимир Зеленский во время встречи с британским премьером Риши Сунаком заявил, что без военной поддержки Запада Украина окажется в очень сложной ситуации.
Он отметил, что без поставок вооружений начнется стагнация, и это не приведет ни к чему хорошему.
Зеленский также сказал, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы. Во время визита украинского президента в Великобританию обсуждалась возможность поставки истребителей.
По итогам переговоров Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали декларацию о единстве в целях укрепления отношений двух стран.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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