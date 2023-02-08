Полький генерал Скшипчак: ВСУ не имеют сил для наступления
2023-02-08 23:21
Экс-командующий польскими сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак прокомментировал возможность ВСУ перейти в наступление.
По его словам, у украинских военных нет ни средств, ни ресурсов для таких действий, поэтому они потерпят поражение, ели решатся наступать.
Скшипчак утверждает, что при попытке украинских военных контратаковать, их оборона будет прорвана, а это грозит разгромом украинской армии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о формировании добровольческих подразделений для наступления.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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