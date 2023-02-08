Полький генерал Скшипчак: ВСУ не имеют сил для наступления

Экс-командующий польскими сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак прокомментировал возможность ВСУ перейти в наступление.

По его словам, у украинских военных нет ни средств, ни ресурсов для таких действий, поэтому они потерпят поражение, ели решатся наступать.

Скшипчак утверждает, что при попытке украинских военных контратаковать, их оборона будет прорвана, а это грозит разгромом украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о формировании добровольческих подразделений для наступления.