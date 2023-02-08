Советник главы офиса Зеленского Подоляк: вопрос поставки истребителей на Украину уже на столе переговоров

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что вопрос поставок авиатехники на Украину уже на столе переговоров.

По его словам, речь идет об истребителях и ударных вертолетах, которые украинские военные получат от стран Запада.

Подоляк отметил, что авиация – это именно то, что необходимо Украине для защиты неба и прикрытия штурмовых бригад.

Он уточнил, что по данному вопросу ведутся публичные и непубличные переговоры, а решение могут принять в течение недели.