Советник главы офиса Зеленского Подоляк: вопрос поставки истребителей на Украину уже на столе переговоров
2023-02-08 23:25
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что вопрос поставок авиатехники на Украину уже на столе переговоров.
По его словам, речь идет об истребителях и ударных вертолетах, которые украинские военные получат от стран Запада.
Подоляк отметил, что авиация – это именно то, что необходимо Украине для защиты неба и прикрытия штурмовых бригад.
Он уточнил, что по данному вопросу ведутся публичные и непубличные переговоры, а решение могут принять в течение недели.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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