The Guardian: Зеленский отправился в Париж на встречу с Макроном и Шольцем

2023-02-08 23:31

Издание The Guardian сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский вылетел из Лондона в Париж.

Там должна состояться его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

8 марта Владимир Зеленский прилетел в Лондон, где встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком.

На 9 марта запланировано участие украинского лидера в саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе.

Опубликовано: Светлана Репина









Новости СМИ2