The Guardian: Зеленский отправился в Париж на встречу с Макроном и Шольцем
2023-02-08 23:31
Издание The Guardian сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский вылетел из Лондона в Париж.
Там должна состояться его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
8 марта Владимир Зеленский прилетел в Лондон, где встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком.
На 9 марта запланировано участие украинского лидера в саммите Евросоюза, который пройдет в Брюсселе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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