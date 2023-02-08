Блинкен: военная поддержка Украины – лучший способ дипломатического решения конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь Украине позволит ускорить дипломатическое решение конфликта.

Он отметил, что формирование ситуации на полях сражений в пользу ВСУ помогают приблизить перспективы реальной дипломатии.

Блинкен уточнил, что такой подход нужен для гарантий максимально сильной позиции Украины на переговорах.

Он также подчеркнул, что США хотят, чтобы Украина вернула потерянные территории, поэтому меняют номенклатуру военной помощи.