Guardian: Зеленский вылетел из столицы Великобритании в Париж

Синди Джексон Обычная американка, которая прославилась в звании «Живая Барби»

Неожиданно для себя, попала в книгу рекордов Гиннеса 2005 г. Причиной стали на тот момент 47 проведенных пластических операций (сейчас их уже несколько больше), не считая косметологических процедур.

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