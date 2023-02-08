Guardian: Зеленский вылетел из столицы Великобритании в Париж

2023-02-08 23:43

После встречи в Лондоне с британским премьер-министром Риши Сунаком украинский лидер вылетел во Францию.

Его самолёт приземлится в аэропорту Орли, в Париже, пишет издание Guardian.

Там пройдет фотосессия, а затем украинский президент посетит Елисеевский дворец.

Владимир Зеленский поужинает в компании французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, уточняет газета.

8 февраля Зеленский посетил Британию, выступил с речью парламенте, встретился с королем Карлом III и побывал в лагере, где проходят обучение военнослужащие ВСУ.

Опубликовано: Наталья Замечалова









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