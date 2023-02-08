Guardian: Зеленский вылетел из столицы Великобритании в Париж
После встречи в Лондоне с британским премьер-министром Риши Сунаком украинский лидер вылетел во Францию.
Его самолёт приземлится в аэропорту Орли, в Париже, пишет издание Guardian.
Там пройдет фотосессия, а затем украинский президент посетит Елисеевский дворец.
Владимир Зеленский поужинает в компании французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, уточняет газета.
8 февраля Зеленский посетил Британию, выступил с речью парламенте, встретился с королем Карлом III и побывал в лагере, где проходят обучение военнослужащие ВСУ.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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