Экс-посол США в России Макфол: Вашингтон создает на Украине патовую ситуацию

Бывший посол США в России Майкл Макфол в своей статье для издания Foreign Affairs пишет, что Вашингтон своей военной поддержкой создает на Украине патовую ситуацию.

По его словам, причина заключается в том, что Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине небольшими партиями.

Макфол считает, что при таком уровне поддержки украинские военные не могут успешно провести контрнаступление.

Он также полагает, что при сохранении такого положения в течение длительного времени США сократят поддержку Украины.