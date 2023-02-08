Генеральный секретарь НАТО озвучил стоимость помощи Украине за год спецоперации
Йенс Столтенберг назвал стоимость помощи, оказанной Украине за период проведения спецоперации.
За год военного конфликта в Украине страны Запада предоставили Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи на 120 миллиардов долларов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Как крупнейший союзник, США играет ведущую роль в вопросе оказания помощи Украине", - сказал он в ходе видеоконференции с главой Госдепа Энтони Блинкеном.
Йенс Столтенберг также подчеркнул, что европейские страны стали убежищем почти для 5 миллионов беженцев из Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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