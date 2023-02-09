Премьер Великобритании назвал срок поставок в Украину танков Challenger
Глава кабинета министров Великобритании назвал сроки поставок Киеву основных боевых танков Challenger.
Первые основные боевые танки Challenger прибудут в Украину уже в марте, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Мы ускорим поставки нашей техники и машин наших союзников, чтобы она прибыла на передовую в ближайшие дни или недели, а не месяцы", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что украинский лидер прибыл в Великобританию и встретился с главой британского кабинета министров и королем Карлом III.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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