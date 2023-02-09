Премьер Великобритании назвал срок поставок в Украину танков Challenger

Глава кабинета министров Великобритании назвал сроки поставок Киеву основных боевых танков Challenger.

Первые основные боевые танки Challenger прибудут в Украину уже в марте, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Мы ускорим поставки нашей техники и машин наших союзников, чтобы она прибыла на передовую в ближайшие дни или недели, а не месяцы", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что украинский лидер прибыл в Великобританию и встретился с главой британского кабинета министров и королем Карлом III.