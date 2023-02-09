The Telegraph: Борис Джонсон посоветовал Риши Сунакоу передать Украине истребители Typhoon

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал нынешнего главу парламента Риши Сунака передать Украине истребители Typhoon.

Он напомнил, что у Великобритании более сотни таких реактивных истребителей, а также танков Challenger 2.

По словам Джонсона, лучшим применением этой техники будет ее поставка украинским военным.

Он также уточнил, что для передачи истребителей Украине потребуется согласие Италии, Испании и Германии, поскольку они принимали участие в разработке самолетов.