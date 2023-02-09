The Telegraph: Борис Джонсон посоветовал Риши Сунакоу передать Украине истребители Typhoon
2023-02-09 00:07
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал нынешнего главу парламента Риши Сунака передать Украине истребители Typhoon.
Он напомнил, что у Великобритании более сотни таких реактивных истребителей, а также танков Challenger 2.
По словам Джонсона, лучшим применением этой техники будет ее поставка украинским военным.
Он также уточнил, что для передачи истребителей Украине потребуется согласие Италии, Испании и Германии, поскольку они принимали участие в разработке самолетов.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Как Эмбер Роуз рассказывает своим сыновьям о поклонниках ONLY и раздевании: «Мама должна зарабатывать деньги»
Во вторничном выпуске подкаста Эмили Ратаковски High Low с Эмрата 39-летняя женщина рассказала о своих отношениях со своим девятилетним ребенком, которого она делит с бывшим мужем Виз Халифой.Подробнее...
-
-