Bloomberg: страны G7 хотят ввести санкции против компаний из Ирана, КНДР и Китая

Агентство Bloomberg сообщает, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность введения санкций против компаний из Северной Кореи, Ирана и Китая.

Ограничения могут затронуть компании, которые подозревают в поставках России технологий и компонентов для использования в военных целях.

На данный момент страны G7 обсуждают целесообразность таких санкций, окончательное решение пока не принято.

В материале агентства также сказано, что в Великобритании изучают возможность передачи Украине самолетов-истребителей.