Bloomberg: страны G7 хотят ввести санкции против компаний из Ирана, КНДР и Китая
2023-02-09 00:12
Агентство Bloomberg сообщает, что страны «Большой семерки» рассматривают возможность введения санкций против компаний из Северной Кореи, Ирана и Китая.
Ограничения могут затронуть компании, которые подозревают в поставках России технологий и компонентов для использования в военных целях.
На данный момент страны G7 обсуждают целесообразность таких санкций, окончательное решение пока не принято.
В материале агентства также сказано, что в Великобритании изучают возможность передачи Украине самолетов-истребителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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