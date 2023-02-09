19FortyFive: Россия с помощью ядерных испытаний может заставить НАТО отказаться от поддержки Украины

Издание 19FortyFive опубликовало материал политолога Джорджа Уолша, который считает, что ядерные испытания в России могли бы стать сигналом для НАТО.

По его мнению, ядерная угроза заставила бы страны Североатлантического альянса сократить поддержку Украины.

Уолш считает, что России следует воспользоваться этим вариантом, чтобы лишить ВСУ западной помощи и одержать победу.

Он подчеркивает, что в течение нескольких дней или недель после ядерных испытаний Запад прекратил бы поддерживать Украину.