Зеленский: Минские соглашения были уступкой России
2023-02-09 00:28
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro заявил, что Минские соглашения 2015 года были уступкой России.
Он отметил, что с самого начала говорил о том, что выполнить такие соглашения не представляется возможным.
Зеленский отметил, что побывал во всех населенных пунктах на линии соприкосновения и убедился в том, что Минские договоренности невыполнимы.
Минские соглашения были подписаны во время встречи Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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