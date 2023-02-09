Зеленский: Минские соглашения были уступкой России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro заявил, что Минские соглашения 2015 года были уступкой России.

Он отметил, что с самого начала говорил о том, что выполнить такие соглашения не представляется возможным.

Зеленский отметил, что побывал во всех населенных пунктах на линии соприкосновения и убедился в том, что Минские договоренности невыполнимы.

Минские соглашения были подписаны во время встречи Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель, Владимира Путина и Владимира Зеленского.