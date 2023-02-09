Большинство американцев мечтает о сильном недемократическом лидере
2023-02-09 00:37
Согласно результатам опросов, большинство американцев хотят видеть во главе государства жесткого антидемократического лидера.
Во многом это связано с желанием оставаться под защитой, которая будет обеспечиваться любыми способами, в том числе противоречащими принципам демократии.
Американцы хотят, чтобы глава государствам был способен принимать бескомпромиссные решения.
Примечательно, что такого лидера готовы подержать не только 90% республиканцев, но и более половины демократов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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