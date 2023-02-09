Большинство американцев мечтает о сильном недемократическом лидере

Согласно результатам опросов, большинство американцев хотят видеть во главе государства жесткого антидемократического лидера.

Во многом это связано с желанием оставаться под защитой, которая будет обеспечиваться любыми способами, в том числе противоречащими принципам демократии.

Американцы хотят, чтобы глава государствам был способен принимать бескомпромиссные решения.

Примечательно, что такого лидера готовы подержать не только 90% республиканцев, но и более половины демократов.