The Street: самая страшная проблема авиакомпаний – это ручная кладь

В ручной клади пассажиров самолетов во время досмотра обнаруживаются достаточно опасные вещи.

Например, за 2022 год в американских аэропортах у пассажиров нашли 6542 единицы огнестрельного оружия, причем 88% было заряжено.

Еще один опасный предмет – ноутбук. Недавно в самолете авиалайнера произошел пожар из-за загоревшейся батареи такого компьютера.

При долгом использовании или повышении температуры литиевая батарея может загореться. Теперь такие аккумуляторы проходят отдельную проверку в аэропортах.