The Street: самая страшная проблема авиакомпаний – это ручная кладь
В ручной клади пассажиров самолетов во время досмотра обнаруживаются достаточно опасные вещи.
Например, за 2022 год в американских аэропортах у пассажиров нашли 6542 единицы огнестрельного оружия, причем 88% было заряжено.
Еще один опасный предмет – ноутбук. Недавно в самолете авиалайнера произошел пожар из-за загоревшейся батареи такого компьютера.
При долгом использовании или повышении температуры литиевая батарея может загореться. Теперь такие аккумуляторы проходят отдельную проверку в аэропортах.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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